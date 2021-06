Ribery non vuole appendere le scarpette al chiodo, ma non vuole neanche aspettare: l’ultimatum del francese alla Fiorentina









Con 38 primavere sulle spalle, Franck Ribery ha ancora molta voglia di dire la sua nel mondo del calcio. Arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2019 dopo dodici anni di Bayern Monaco, il francese adesso vuole certezze sul suo futuro. Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, l’esterno vice campione del mondo del 2006 ha messo un ultimatum al presidente viola, Rocco Commisso: entro una settimana vuole conoscere le intenzioni della squadra e del nuovo allenatore, Gennaro Gattuso. Le valigie, in caso contrario, sono già pronte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Fiorentina, Ribery vuole certezze | L’ultimatum a Commisso

Dopo la giornata passata in Versilia, nel centro sportivo di Marcello Lippi, padre del suo agente Davide, e dopo il colloquio con l’allenatore della Fiorentina Gattuso, Ribery è ancora più orientato a volere in fretta delle risposte sulla sua permanenza in riva all’Arno. Il problema, in questo caso, non è tanto l’ingaggio (al momento percepisce 4 milioni di euro netti a stagione), quanto proprio la possibilità che possa rientrare nel progetto che ha in mente l’ex allenatore di Napoli e Milan.

Lo stipendio, appunto. Il francese ha talmente tanta voglia di continuare a calcare il rettangolo verde, e di farlo con la maglia viola, che è disposto a tagliarsi non poco l’ingaggio, subordinandolo a bonus di presenze e gol. Come dicevamo, in caso contrario l’esterno ex Bayern Monaco ha diverse offerte.

Una, timida, è arrivata anche dall’Inter, mentre la Lazio sembra essersi defilata con il quasi certo approdo di Maurizio Sarri alla guida della squadra che al momento sta prendendo tempo. Ma non ci sono solo queste due opzioni sul tavolo: Davide Lippi, infatti, sta vagliando anche probabili squadre direttamente dall’estero, perché no: appendere le scarpette al chiodo, anche a 38 anni, non è un’eventualità che Ribery vuole prendere in considerazione.