In attesa di conoscere che ne sarà di Cristiano Ronaldo, la Juventus prepara una lista di attaccanti e un ex Napoli è sempre più vicino







Prosegue il casting per un attaccante in casa Juventus. Con un punto interrogativo piuttosto grande sul futuro di Cristiano Ronaldo, accostato al Paris Saint-Germain ma anche non lontanissimo da un ritorno in grande stile al Manchester United, la dirigenza bianconera deve correre ai ripari. Anche con il campione portoghese, però, le cose dovrebbero procedere nella stessa maniera. Sono tanti i nomi finiti nel taccuino del nuovo direttore generale, Federico Cherubini, ma tra questi spicca quello di un ex Napoli che, visti gli ottimi rapporti con il nuovo club, potrebbe anche tornare in Serie A nella prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Milik sempre più vicino al ritorno in Serie A

Non è la prima volta che il nome di Arkadiusz Milik viene accostato alla Juventus, ma se in precedenza l’attaccante polacco ex Napoli era solo un’ipotesi, adesso la pista inizia a farsi più concreta, o per lo meno: così dicono da ‘Tuttosport’. Secondo il quotidiano sportivo torinese, infatti, gli ottimi rapporti con il Marsiglia e con il presidente, Pablo Longoria, della dirigenza dei bianconeri consentirebbero alla punta di tornare in Italia nella prossima stagione.

Arrivato in Francia durante la sessione invernale del calciomercato, Milik ha diversi corteggiatori, tra cui il Paris Saint-Germain, con cui, si sa, la Juventus potrebbe dialogare anche per Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. L’ex capitano nerazzurro è uno degli altri attaccanti che stanno attenzionando da Torino, assieme anche a Dusan Vlahovic.

Per quanto riguarda il serbo, non sarà semplice strapparlo alla Fiorentina, soprattutto perché Rocco Commisso ha fissato un prezzo piuttosto elevato per il ventunenne, autore di una stagione fantastica in Toscana. Qualora non andassero in porto le altre trattative, i bianconeri potrebbero tentare l’assalto proprio come è successo lo scorso anno con Federico Chiesa. Tra le altre cose, l’attaccante viola potrebbe arrivare a prescindere dall’addio del portoghese. La rivoluzione è in atto, non ci resta che aspettare.