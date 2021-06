Calciomercato Real Madrid, UFFICIALE: torna Ancelotti

E’ ufficiale il ritorno di Carlo Ancelotti al Real Madrid: il club spagnolo ha scelto l’allenatore, contratto di tre anni

Carlo Ancelotti torna al Real Madrid. Ora è anche ufficiale: il tecnico di Reggiolo lascia l’Everton e fa ritorno in Spagna. Il club blanco lo ha annunciato con un comunicato in cui si legge: “Il Real Madrid annuncia che Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni. Domani ci sarà la cerimonia della firma che si svolgerà insieme al presidente Florentino Perez“. La presentazione alla stampa è prevista sempre domani, alle ore 18. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Real Madrid, triennale per Ancelotti

Carlo Ancelotti lascia quindi dopo un anno e mezzo l’Everton: dopo l’addio al Napoli, il tecnico si era accordato con il club inglese nel dicembre del 2019, portando in dote un dodicesimo e un decimo posto. Legato alla società di Liverpool fino al 2024, la chiamata del Real Madrid lo ha convinto a dire addio nuovamente alla Premier League e fare ritorno al ‘Bernabeu’.

Come raccontato dalla nostra redazione, prima della corte del Real Ancelotti è stato contattato anche dall’Inter, declinando però la proposta della società nerazzurra.