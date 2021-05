Eden Hazard torna a parlare del suo futuro, commentando le tante voci che in questi mesi lo hanno dato lontano da Madrid

Eden Hazard non sembra avere intenzione di lasciare il Real Madrid. Almeno a sentirlo parlare in conferenza stampa dal ritiro della nazionale belga. Il talento dei Blancos non ha ancora fatto vedere praticamente nulla di quello per cui Perez lo ha pagato più di 100 milioni per strapparlo al Chelsea.

I tantissimi infortuni e una forma fisica non proprio top hanno alimentato ovviamente molte voci di mercato: “Non mi vedo lasciare il Real Madrid. I miei primi due anni non sono stati buoni a causa degli infortuni. Quando sto bene, posso fare grandi cose per il club. Ora voglio pensare all’Europeo, poi darò tutto per il Real. Non avevo mai avuto così tanti infortuni in carriera, per un anno e mezzo le cose sono cambiate. Poi non posso dare tutta la colpa alla sfortuna, ma ha avuto un grande peso. Ora sono vicino al vero me, devo trovare ritmo”.