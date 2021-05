Juventus, vertice a Montecarlo tra Nedved e Raiola: sul piatto tanti nomi oltre a Donnarumma e Pogba

Con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, la Juventus pianifica il mercato in vista di tornare ai vertici nella prossima stagione. Il club bianconero è attivo su molti fronti, dalle occasioni a parametro zero come Donnarumma ad altri profili. E su tutti questi profili ci si è concentrati nel vertice che si è tenuto a Montecarlo dove si sono incontrati Nedved e Raiola, tra l’altro suo ex procuratore. E proprio questo rapporto privilegiato ha permesso ai due di fare il punto della situazione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, blitz Nedved-Raiola: i nomi sul tavolo

A riferire del vertice monegasco è ‘Tuttosport’, con il nome più caldo che resta quello di Donnarumma. Il portiere non proseguirà la sua avventura al Milan e la Juventus resta una delle favorite per l’acquisto. Il problema è che il club bianconero affonderà il colpo soltanto dopo aver trovato una soluzione per Szczesny, portiere gradito da Allegri. Anche Barcellona e Paris Saint-Germain, in questo senso, sono nella stessa situazione. Ma con Raiola si è parlato anche di Paul Pogba. Un nome che la Juve potrebbe provare ad inserire nel caso in cui Cristiano Ronaldo decidesse di tornare al Manchester United: i bianconeri, a quel punto, tenterebbero di giocarsi la carta di scambio tra ex.

A poter ostacolare quest’affare potrebbe essere il Psg, che è interessato anche a trattenere Moise Kean, altro nome discusso nel blitz. Il club bianconero valuta un rinforzo in attacco e la pista che porta all’ex millennial resta viva. Non va però escluso in questo senso neppure Donyell Malen, olandese del Psv, assistito sempre da Raiola. Molto più difficile invece il sogno Haaland, blindatissimo dal Borussia Dortmund. Altra pista che invece la Juventus spera di tenere aperta è quella legata allo scambio con il Milan: Bernardeschi non rientra nei piani bianconeri e il club vorrebbe girarlo ai rossoneri per arrivare a Romagnoli. Entrambi sono in scadenza nel 2022 ed entrambi sono assistiti da Raiola, ma il club meneghino appare freddo su questo fronte.