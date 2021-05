La Juventus continua a monitorare il futuro di Aouar, obiettivo per la mediana: arriva un’importante novità a questo proposito

La Juventus sta per entrare nel vivo dell’estate. Si infiamma il fronte calciomercato, che vedrà molto probabilmente i bianconeri tra i protagonisti. Dopo l’addio dell’ormai ex Chief Football Officer Fabio Paratici, a levare le tende è stato Andrea Pirlo. Al tecnico non sono bastate le vittorie di Coppa Italia e Supercoppa italiana e la qualificazione in Champions League. Al suo posto, è tornato Massimiliano Allegri dopo l’ultima esperienza chiusa due stagioni fa. Ora è tempo di pensare alla rosa, sia per gli acquisti che per le cessioni. Servirà necessariamente intervenire a centrocampo, forse il reparto più debole in casa ‘Vecchia Signora’. I bianconeri, a questo proposito, tengono d’occhio la pista che porta al nome di Houssem Aouar del Lione. Arrivano novità molto importanti riguardo al possibile colpo: vediamo i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, non è finita: Depay allo scoperto

Calciomercato Juventus, futuro Aouar: incontro in programma

Il francesino di ruolo centrocampista centrale ha dato prova di avere qualità fuori dal comune in Francia. I numeri parlano chiaro: in questa stagione ha collezionato 30 presenze condite da 7 gol e 3 assist in Ligue 1. Prestazioni che hanno attratto l’interesse di vari top club europei. Tra questi c’è anche la Juventus, che vorrebbe realizzare un colpo di primo spessore per potenziare la difettosa mediana in vista della prossima stagione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ma la pista riguardante il classe ’98 è piena di insidie. In particolare, stando a quanto riferisce ‘Defensacentral.com’, il Real Madrid sarebbe fortemente interessato al calciatore in questione. E non è tutto: sarebbe già in programma un incontro tra il club e gli agenti di Aouar per capire la fattibilità dell’operazione e vedere se tentare o meno l’affondo decisivo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo ha detto ‘no’| Vuole una sola squadra

Il 22enne era una precisa richiesta di Zidane e nonostante l’addio del tecnico potrebbe arrivare comunque. Il suo accordo scade a giugno 2023 e la voglia di approdare in un grande club è tanta. La valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro. Situazione da monitorare, incontro decisivo per il futuro di Aouar e la Juventus osserva.

Emanuele Tavano