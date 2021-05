Il futuro di Cristiano Ronaldo resta all’ordine del giorno in casa Juventus, soprattutto dopo l’arrivo di Max Allegri. Destino diviso tra Francia e Inghilterra

Con il rientro alla base di Massimiliano Allegri può iniziare a prendere corpo la nuova Juventus di Andrea Agnelli, chiamata a tornare prontamente ai fasti degli anni passati dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Non sono bastate infatti Supercoppa e Coppa Italia a Pirlo per proseguire la sua avventura alla guida dei bianconeri, che ora possono programmare attentamente le prossime mosse di mercato. Tanto ruota intorno al destino del solito Cristiano Ronaldo, ad un anno dalla scadenza contrattuale e sulla possibile lista dei partenti di Allegri qualora se ne presentasse la giusta occasione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, niente Francia: Ronaldo vuole lo United

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di una proposta del Paris Saint Germain per Cristiano Ronaldo, ma secondo quanto sottolineato da ‘Cadena Ser’ il portoghese non sarebbe favorevole ad una partenza in Francia. Con la pista Real Madrid mai stata concreta, CR7 vorrebbe piuttosto tornare al Manchester United dopo aver giocato per i Red Devils tra il 2003 e il 2009. Il fenomeno lusitano sarebbe desideroso di rientrare in Premier League e non vede l’ora di ricevere un segnale da Ole Gunnar Solskjaer nelle prossime settimane. Messo da parte così il PSG che ancora una volta resterebbe col cerino in mano, restando tagliato fuori dalla questione Ronaldo, che in stagione nonostante le difficoltà ha messo a referto ben 36 reti in 44 apparizioni con la Juventus.