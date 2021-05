La Juventus monitora il profilo di Aouar in sede di calciomercato per il centrocampo: giungono brutte notizie riguardo al francese

Scontro cruciale per la Juventus contro il Milan. Una gara che potrebbe risultare decisiva ai fini della corsa Champions League, a quattro giornate dal termine del campionato. Un cammino tortuoso quello dei bianconeri quest’anno, ma senza la Coppa dalle grandi orecchie tutto si complicherebbe ulteriormente e potrebbe prendere vita una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda i protagonisti in campo e non solo. Occhio in questo senso al centrocampo, uno dei reparti senza dubbio più in difficoltà e più deludenti. Pedine come Rabiot e Ramsey non sono affatto certe della permanenza e la società studia possibili occasioni in entrata. Un colpo importante in Francia, però, pare sfumare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, sfuma Aouar: può restare al Lione

Il profilo in questione sarebbe quello di Houssem Aouar, centrocampista francese classe ’98 in forza al Lione. Ha dimostrato di avere qualità fuori dal comune in Ligue 1 e lo scorso anno pare avesse l’intenzione di lasciare il suo attuale club per raggiungere il salto di qualità nella sua carriera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, però, il calciatore avrebbe cambiato idea e ora la sua volontà sarebbe quella di restare un’altra stagione (il suo contratto è in scadenza a giugno 2023) al Lione. Vorrebbe, infatti, dire addio lasciando un’impronta, cosa che quest’anno non è stata possibile a causa dei tanti infortuni. Aouar, quindi, è pronto a restare in Francia e la Juventus dovrà presumibilmente continuare a guardarsi altrove.

