La Juventus si appresta a vivere un finale di stagione complesso, che determinerà l’approdo o meno alla prossima Champions League, senza contare la finale di Coppa Italia. Cinque partite in cui soprattutto Andrea Pirlo si gioca una larga fetta del proprio futuro, che a prescindere da tutto potrebbe anche essere lontano dai colori bianconeri. L’annata del giovane allenatore è stata infatti negativa, e al netto del rush finale la dirigenza juventina potrebbe propendere per il cambio della guardia. In questo senso nelle ultime settimane si è parlato con grande insistenza anche del papabile ritorno di Massimiliano Allegri, uomo da cinque scudetti di fila in quel di Torino. La Juventus però non è l’unico club sulle tracce del tecnico toscano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Allegri nel mirino: ha rifiutato la Juventus

Dopo un paio d’anni sabbatici, Massimiliano Allegri si accinge quindi a riprendere posto in panchina. Stando a quanto riportato oggi in edicola da ‘Il Tirreno’, l’allenatore toscano sarebbe però vicino al Real Madrid, con la volontà ferma di Florentino Perez che è quella di silurare Zidane al termine della stagione, a prescindere anche dall’esito della lotta serrata in Liga. Pare infatti che il presidente dei ‘blancos’ abbia voluto tenere Allegri sulla corda in caso di mancato approdo alla finale dell’allenatore francese del Real. L’ex juventino è quindi il preferito di Perez da tempo, e dopo averci provato negli anni scorsi è pronto ad affondare il colpo definitivo, bloccandolo già da qualche settimana. In questo senso lo stesso Allegri avrebbe già rifiutato il ritorno alla Juventus, a causa anche delle troppe controindicazioni del caso dopo un ciclo vincente. Tornare in una squadra dopo aver vinto undici trofei vorrebbe dire fare solo peggio, senza contare che i bianconeri non avrebbero dato certezze sulle possibili richieste di cambiamento dello stesso allenatore.