Calciomercato Juventus, rottura totale | Ultimatum Zidane

Calciomercato Juventus, novità importanti sul futuro di Zidane che possono riguardare molto da vicino i bianconeri









La panchina della Juventus, in qualsiasi modo dovesse concludersi la stagione, cambierà molto probabilmente inquilino. Andrea Pirlo non otterrà la riconferma anche se dovesse riuscire nell’accoppiata quarto posto e Coppa Italia, la società bianconera intende ripartire con un profilo di spessore ben diverso per rilanciarsi nella prossima annata. La candidatura di Allegri è sempre più forte, ma potrebbe esserci una svolta improvvisa che avvicinerebbe l’altro grande nome da tempo accostato ai piemontesi, ossia Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Zidane vuole trattenere Hazard: è frattura con il Real

Il futuro del francese al Real Madrid è in bilico e non è un mistero. Ma la rottura definitiva potrebbe arrivare con l’ultimatum posto da ‘Zizou’ alla dirigenza dei ‘Blancos’. Secondo ‘Defensacentral’, avrebbe richiesto, per rimanere, di trattenere in squadra Eden Hazard, che però proprio in questi giorni è oggetto di varie speculazioni di mercato. Nonostante le prove deludenti a più riprese, il belga gode ancora della fiducia dell’allenatore, che lo reputa un giocatore importante. E se Florentino Perez decidesse di cederlo, a quel punto anche Zidane saluterebbe Madrid. Con la Juventus che a quel punto potrebbe decidere di virare proprio su di lui per aprire un nuovo ciclo vincente.