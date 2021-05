Calciomercato Juventus, la rivelazione su Allegri | “Sanno che è già fatta!”

Importante rivelazione di calciomercato sul possibile ritorno alla Juve di Massimiliano Allegri. Tutti i dettagli









Tiene sempre banco in casa Juventus anche la situazione legata al futuro di Andrea Pirlo. A prescindere dal finale di stagione, con una Champions e la finale di Coppa Italia ancora da conquistare, l’annata della squadra bianconera è ben al di sotto le aspettative. Il primo a pagarne le conseguenze potrebbe essere proprio il tecnico esordiente, e da qualche settimana si è tornato a parlare con insistenza del possibile ritorno di Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme proprio in questo senso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, la rivelazione: “Tre giocatori sanno che è fatta per il ritorno di Allegri”

Anche Zidane è sempre accostato alla panchina bianconera. Intervenuto in diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’, Luca Momblano ha però rivelato: “Se il discorso è chiuso ai nomi di Allegri e Zidane, l’allenatore della Juventus sarà Massimiliano Allegri“. Il giornalista ha inoltre aggiunto: “Tre giocatori della Juve ritengono che sia già fatta per il ritorno di Allegri“. Un’importante conferma, dunque, sul possibile ritorno a Torino da parte del tecnico toscano. Si profilano settimane piuttosto calde in casa Juventus anche sul fronte allenatore. Staremo a vedere.