Calciomercato Juventus, addio inevitabile | Cinquanta milioni

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per un addio pesante: i bianconeri pensano al nome in uscita dal top club









La Juventus prepara le mosse di mercato per la sessione estiva di trasferimenti, sperando di presentarsi nuovamente ai nastri di partenza della Champions League. Eventualità che sembrava scontata ma non lo è affatto, e molto passerà dal match di domenica sera contro il Milan. Bianconeri che non vogliono prendere in considerazione la possibilità di uscire dall’Europa che conta e monitorano la situazione per colpi importanti. Un’occasione di rilievo potrebbe arrivare dalla Spagna e dal Real Madrid, con conferme di quella che da suggestione potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più.

Calciomercato Juventus, Hazard via dal Real Madrid: affare possibile

In casa ‘Blancos’, è rottura conclamata con Hazard, per il quale, dopo l’ennesima occasione mancata con il Chelsea, è scattato il foglio di via. ‘ABC’ conferma una sensazione fortissima degli ultimi giorni e cioè la volontà del club di cederlo, a fronte anche dei suoi atteggiamenti che non hanno convinto. Il giocatore è da considerarsi ormai sul mercato. Impossibile rientrare dall’investimento sostenuto di 100 milioni di euro di due estati fa, il Real intende ‘accontentarsi’ anche della metà del cartellino che fu, cioè 50 milioni di euro. Una cifra comunque importante ma che in ottica Juve, in caso del sacrificio di un big, potrebbe anche essere abbordabile. Pista da monitorare con grande attenzione nelle prossime settimane.