Calciomercato Juventus, occhi in casa Real Madrid per un big ormai indigesto all’ambiente che ne chiede la cessione









Cocente delusione per il Real Madrid, battuto nettamente nella semifinale di ritorno di Champions League dal Chelsea, ben oltre il 2-0 finale. ‘Blancos’ dominati in lungo e in largo e fuori meritatamente, si apre ora un momento di necessarie riflessioni e di possibile rifondazione dalle parti di Valdedebas. Un processo che si intreccia con quello della Juventus, che potrebbe approfittarne per mettere le mani su un grande talento in cerca di rilancio ma per il quale in Spagna sembra non esserci più posto.

Calciomercato Juventus, tempo scaduto per Hazard al Real Madrid

Parliamo di Eden Hazard, probabilmente il peggiore in campo ieri sera a Stamford Bridge. Incapace di incidere minimamente nel match e soltanto l’ombra del giocatore che era ai tempi proprio del Chelsea. Sicuramente poco fortunato il belga nei due anni in maglia Real, ma la pazienza da parte dell’ambiente è finita. Commenti durissimi a fine gara, soprattutto per il suo atteggiamento decisamente troppo rilassato e confidenziale con i suoi ex compagni. “Questo ragazzo non ha capito che cosa è il Real – scrive Tomas Roncero, redattore capo di ‘As’ – Il rinnovamento deve iniziare dalla sua cessione immediata”. Ci va se possibile ancora più duro a ‘El Chiringuito Tv’ Josep Pedrerol, che afferma: “Ha preso in giro il madridismo per due anni. Il Real lo ha aspettato per tutto questo tempo e ha speso una fortuna per lui. Zidane gli ha dato una possibilità di scendere in campo dal primo minuto, che non meritava, e lui se la ride. Non può continuare a stare nel Real Madrid un minuto di più!”. Un giocatore simile sul mercato farebbe comodo a chiunque, nonostante i suoi recenti trascorsi non entusiasmanti. La Juventus osserva con attenzione, pronta a cogliere l’occasione.