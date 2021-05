Nuovi rumors dalla Spagna sul futuro di Mauro Icardi. Possibile via libera Juve: tutti i dettagli

Si profilano settimane piuttosto calde in casa Juventus, sia in campo che sul fronte calciomercato. Il primo obiettivo, assolutamente da non fallire, è diventato la qualificazione alla prossima Champions League. Un traguardo minimo che influenzerà inevitabilmente anche la programmazione della prossima stagione. A partire da Pirlo, sempre più in bilico, fino a Cristiano Ronaldo, il cui addio potrebbe diventare inevitabile in caso di Europa League. Restano inoltre da risolvere anche le situazioni legate al futuro di Dybala in primis e Morata. In questo contesto, la dirigenza della Juve continua così a monitorare diversi profili per l’attacco. Uno di questi è Mauro Icardi: ecco l’indiscrezione proveniente dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Icardi rifiutato | Via libera Juve!

L’ex capitano dell’Inter è reduce da una stagione piuttosto deludente e caratterizzata dagli infortuni. L’argentino ha ampiamento deluso anche contro il Manchester City, finendo al centro delle critiche della stampa parigina, al punto che si è tornato a parlare con insistenza di un suo possibile addio in estate. In questo senso, tra le squadre accostate al centravanti c’è in prima fila la Juventus. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, anche Icardi si sarebbe convinto a cambiare aria offrendosi al Real Madrid di Florentino Perez, che aveva seguito il giocatore in passato. Tuttavia, il 28enne non interessa più ai ‘Blancos’ e avrebbe incassato un secco rifiuto. Possibile via libera, dunque, per il club bianconero in previsione di un eventuale assalto estivo. Staremo a vedere.