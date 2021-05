Juventus, rifiutate le proposte di Chelsea e Barcellona per de Ligt: il difensore olandese è al centro del progetto bianconero

Un ritorno di fiamma a due anni di distanza. Perché prima di approdare alla Juventus, Matthijs de Ligt è stato vicino al Barcellona, che da quell’Ajax guidato da ten Hag che sfiorò la finale di Champions League riuscì ad acquistare “soltanto” Frankie de Jong. Ora però i catalani sono tornati all’assalto del difensore olandese. Un ritorno di fiamma a cui la Juventus ha però detto no. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> UEFA, UFFICIALE: ecco le sanzioni per Inter e Milan | La Juve trema

Come riferisce ‘Tuttosport’, il club catalano avrebbe bussato alla porta bianconera per il difensore, proponendo uno scambio con conguaglio. No da parte della Juventus che ha rifiutato anche una proposta del Chelsea, che avevano offerto solo contanti. Il difensore però pesa ancora 45 milioni di euro a bilancio ed ecco perché 50 milioni di euro non sono soddisfacenti come richiesta. Inoltre de Ligt è ritenuto un perno fondamentale della Juventus del futuro. Ha le caratteristiche giuste e le doti del leader: un addio avverrebbe solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile.