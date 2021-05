Inter, il sostituto di Hakimi, sempre più in partenza, può arrivare dalla Francia: incontro con l’entourage di Clauss del Lens

Il futuro di Achraf Hakimi sembra essere sempre più lontano da Milano. Il laterale marocchino, uno dei punti di forza della formazione neo-campione d’Italia, potrebbe dire addio nei prossimi giorni. Il Paris Saint-Germain si prepara all’assalto per un affare che potrebbe portare nelle casse nerazzurre 85 milioni di euro. L’Inter ha bisogno di cedere e di ottenere introiti per almeno 100 milioni, ecco perché almeno un big partirà. E l’indiziato sembra essere sempre più Hakimi. Con l’addio del marocchino però, il club dovrà necessariamente trovare un rimpiazzo. E il sostituto potrebbe arrivare dalla Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Clauss per il post-Hakimi

Lo sottolinea ‘L’Equipe’, che riferisce come la dirigenza nerazzurra abbia messo gli occhi su Jonathan Clauss del Lens. Terzino destro classe 1992, Clauss è stata una delle sorprese della Ligue 1. Alla sua prima stagione nel massimo campionato francese, il terzino alsaziano ha collezionato tre gol e sei assist, contribuendo all’eccellente campionato dei giallorossi, che da neopromossi hanno sfiorato la qualificazione in Europa.

Dalla Francia riferiscono come ci sarebbe già stato un primo contatto tra l’entourage del giocatore ed il club nerazzurro, con un incontro alla Pinetina. Il contratto dell’esterno difensivo transalpino scadrà nel 2023 e il costo del suo cartellino si aggirerebbe tra i 5 e i 10 milioni di euro, decisamente abbordabile per le casse nerazzurre. Oltre a Clauss restano in corsa però anche altri profili. Da Emerson Royal, che spera però di restare al Barcellona a Florenzi, il cui riscatto da parte del Paris Saint-Germain sembra essere sempre più lontano.