La notizia dell'addio di Antonio Conte, che più di chiunque altro lo ha voluto all'Inter, lo ha certamente scosso. Ma Romelu Lukaku ha avuto rassicurazioni: resta al centro del progetto e dei piani dell'Inter. Un vero e proprio intoccabile, attorno a cui il club nerazzurro intende costruire la rosa che verrà. Negli scorsi giorni i dirigenti hanno contattato il centravanti belga per rassicurarlo e dipingergli l'Inter che verrà e presto una chiamata arriverà anche da Simone Inzaghi, il prossimo tecnico nerazzurro.

Calciomercato Inter, Lukaku al centro: via solo un big

Come riferisce ‘La Gazzetta Sportiva’, nel corso del colloquio è stata dipinta a Lukaku l’Inter del futuro. In estate ci sarà una sola grande cessione, quella di Hakimi, mentre lui sarà uno degli intoccabili al centro del progetto. Inzaghi ha già fatto capire che anche per lui il numero 9 rivestirà un ruolo fondamentale, così come Barella e Brozovic. E Lukaku non ha manifestato ai dirigenti segnali di insofferenza.

Inzaghi e la dirigenza si stanno infatti conoscendo e l’allenatore piacentino ha iniziato a stilare una valutazione della rosa. Brozovic e Barella rientrano, appunto, tra gli intoccabili del nuovo allenatore. Il croato è particolarmente apprezzato per le sue abilità in fase di costruzione: un pensiero che mette dunque fine a tutte le voci di mercato e ad un possibile addio nel corso dell’estate. Ma come sarà l’Inter di Inzaghi? Potrebbero esserci conferme a sorpresa. In primis Vecino, profilo gradito all’allenatore, che potrebbe restare considerando che non sarà possibile fare troppo mercato. Oltre all’uruguayano anche Sanchez potrebbe essere confermato, per lo stesso motivo. Rivoluzione in vista invece sulle fasce: oltre ad Hakimi anche Perisic sarebbe nella lista dei partenti. Servirà dunque anche un esterno di fascia sinistra e in questo senso il profilo più gradito è quello di Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con il Chelsea.