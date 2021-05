CMIT TV – Calciomercato, Durante: “All’Inter tutti in vendita”

Intervenuto a CMIT TV Sabatino Durante, agente Fifa, ha parlato della situazione dell’Inter: dall’addio di Conte alle cessioni in arrivo

Intervenuto a CMIT TV Sabatino Durante, agente Fifa, ha parlato anche della situazione dell’Inter: “All’Inter sono tutti in vendita. Quando devi andare a chiedere un prestito… secondo me ci vuole la Madonna di Fatima. Marotta e Ausilio non riusciranno a fare il miracolo che fu fatto alla Juventus. Quando la Juve vendette Zidane prese tre ragazzi che hanno fatto la storia della società. Se Ausilio e Marotta non fanno il miracolo di vendere due giocatori – Bastoni e Lautaro i maggiori indiziati – alla grande e a tirare dentro 4-5 giocatori, l’Inter tra sei mesi è nel gap e si inizia lo stesso percorso visto al Milan”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Durante ha poi aggiunto: “La società nerazzurra non vuole smantellare ma se non hai soldi ti vendi anche i bottoni. Manca cassa, è questo il problema”.