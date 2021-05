Milan, dalla Spagna certi: il Psg ad un passo dal chiudere il colpo Theo Hernandez, ai rossoneri 50 milioni di euro

Protagonista di un’altra grande stagione in rossonero, Theo Hernandez si è indubbiamente confermato come uno degli uomini chiave della formazione di Stefano Pioli. Il terzino francese ha visto sensibilmente aumentare il suo valore dopo queste due stagioni al Milan: Maldini lo ha acquistato dal Real Madrid per 20 milioni, ora ne vale più del doppio. E proprio per una cifra da capogiro, riferiscono dalla Spagna, il terzino potrebbe lasciare Milano per approdare altrove. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, tempo di rinnovi per Pioli e Kessie

Calciomercato Milan, Psg all’assalto di Theo Hernandez

Stando a quanto riferito da ‘fichajes.net’, sarebbe stato raggiunto un accordo per la cessione del giocatore per 50 milioni di euro al Paris Saint-Germain. L’interesse del club transalpino non è certamente nuovo ed è notizia di pochi giorni fa di un’offerta respinta al mittente da parte del Milan. Dalla Spagna però sottolineano come la situazione sembra cambiata e l’affare sarebbe vicino alla conclusione. Il Psg sarebbe disposto infatti a sborsare i 50 milioni richiesti dal Milan e a fare in modo che Theo Hernandez possa essere uno dei primi rinforzi della sessione di mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Giroud | Altro colpo e cessione da 30 milioni!

L’emittente francese ‘Footmercato’ sottolinea inoltre come il Psg avrebbe anche già raggiunto un’intesa con il giocatore, individuato da Leonardo come uno dei primi obiettivi per tentare di rafforzare la squadra e centrare la vittoria della Champions League la prossima stagione. Ci sarebbero da limare soltanto gli ultimi dettagli.