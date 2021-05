Calciomercato Milan | Assalto Psg: offerta per il giocatore!

Dalla Germania arriva notizia di un’offerta da parte del Psg per Theo Hernandez. Difficile che il terzino lasci il Milan. Il calciatore è legato ai rossoneri fino al 2024

Il nuovo Milan di Stefano Pioli ha già iniziato a prendere forma. Oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di Mike Maignan, che ha di fatto messo alla porta Gianluigi Donnarumma. Il suo contratto con i rossoneri non verrà rinnovato. Il suo addio è stato confermato ieri da Paolo Maldini, nel corso di una diretta sul canale ufficiale Twitch del Milan.

Calciomercato Milan, Leonardo punta Theo Hernandez

Il club pensa ai nuovi acquisti, con Olivier Giroud sempre più vicino ma è chiamato anche a resistere alle possibili offerte in arrivo per i suoi giocatori. Tra gli elementi più apprezzati c’è certamente Theo Hernandez. Il terzino si è confermato ad altissimo livelli e il suo prezzo è volato alle stelle. Il Milan lo ha acquistato per 20 milioni di euro, ora vale il triplo.

Dalla Germania giunge notizia dell’interessamento da parte del Psg per il forte terzino franco-spagnolo. Secondo quanto riporta la ‘Bild’, il club francese avrebbe presentato un’offerta al Milan per il suo giocatore. I rossoneri, però, hanno rispedito al mittente la proposta del Psg. Theo Hernandez si è sempre detto felice di giocare per il Milan e ad oggi non pensa minimamente di cambiare aria. Anche in questi giorni, attraverso i social, il giocatore ha voluto ribadire il suo amore per il Diavolo. Nei suoi pensieri c’è solo il Milan.