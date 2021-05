Milan, Maignan parla da rossonero: la frase su Donnarumma

Mike Maignan annunciato dal Milan: dal ritiro della Francia le prime parole da rossonero del portiere transalpino

Mike Maignan è un nuovo calciatore del Milan. Oggi è arrivata l’ufficialità e il portiere dal ritiro della Francia ha pronunciato le prime parole da rossonero. L’ex Lille ha affermato: “Non arrivo per far dimenticare Donnarumma ma per dare il meglio e fare il mio lavoro. Il Milan ha un progetto ambizioso e mi aiuterà a migliorare: so che posso dare qualcosa in più alla società”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Maignan ha firmato fino al 30 giugno 2026 ed è pronto a calarsi nel campionato italiano: “La Serie A è un torneo molto tattico. L’allenamento è fisico ed è quello che serve per migliorare”. Per un portiere chiamato a guidare la difesa è fondamentale imparare la lingua e l’estremo difensore transalpino ha un ‘alleato’ come Rabiot: “Conosco già qualche parola perché Adrien mi parla un po’ italiano e io lo ascolto”.