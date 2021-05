Roberto Mancini aveva già escluso Davide Calabria dalla lista per Euro 2020. Intanto il terzino rossonero è alle prese con un infortunio: il comunicato

Il Milan ha diramato una breve nota ufficiale apparsa sul proprio sito web in merito alle condizioni di Davide Calabria post infortunio. Per l’esterno di Stefano Pioli, che non è stato convocato da Mancini in nazionale, si prospetta un lungo stop dopo l’operazione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, UFFICIALE: Maignan è rossonero

LEGGI ANCHE >>> Milan, UFFICIALE Ibrahimovic: arriva la decisione dell’Uefa

I rossoneri fanno sapere: “AC Milan comunica che oggi Davide Calabria è stato operato a Milano per sports hernia. L’intervento, eseguito in videolaparoscopia dal Dr. Giuseppe Sansonetti, alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in sei settimane”.