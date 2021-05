Zlatan Ibrahimovic è stato multato per aver violato il regolamento disciplinare dell’Uefa avendo interesse finanziario in una società di scommesse

Nelle settimane scorse per Zlatan Ibrahimovic si era paventata addirittura una lunga squalifica in seguito alla sua partecipazione finanziaria a una società di scommesse, violando il regolamento dell’Uefa. Oggi è arrivata la sentenza ufficiale, che però prevede solo una sanzione pecuniaria per il giocatore e anche per il Milan: 50mila euro la multa per Ibrahimovic, 25mila quella per il club rossonero.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nel comunicato, si sottolinea la motivazione: “per aver violato l’articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse”. Non solo, perché il giudice Uefa ha inoltre emesso una direttiva che intima a Ibrahimovic di cessare ogni partecipazione nella società di scommese.