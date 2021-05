Napoli, niente da fare per Sergio Conceicao: l’allenatore portoghese si è clamorosamente allontanato dalla panchina azzurra

Scenari completamente cambiati: Sergio Conceicao non sarà l’allenatore del Napoli. La situazione si è stravolta nel giro di 24 ore e il tecnico portoghese non siederà alla guida del club partenopeo. Calciomercato.it aveva sottolineato come ieri in giornata ci sarebbe stato un incontro tra il Porto e il tecnico lusitano, pista concreta per la panchina azzurra. Pista concreta almeno fino a poche ore fa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Galtier conferma: “Contatti con il Napoli”

Stando infatti a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, le distanze si sono improvvisamente dilatate e ciò ha indotto il presidente De Laurentiis a prendersi una pausa di riflessione. Possibile dunque una nuova svolta. Mercoledì era infatti previsto un incontro tra lo stesso presidente e l’allenatore portoghese, ma a questo punto bisognerà capire come si svilupperà la questione. Nel frattempo restano papabili altri nomi per la panchina. Da Galtier a Spalletti, fino a Simone Inzaghi, che sta discutendo il rinnovo con la Lazio, che per la panchina potrebbe puntare su Rino Gattuso.