Claudio Ranieri è approdato sulla panchina della Sampdoria a ottobre 2019

E’ finita l’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. In scadenza di contratto a giugno, il 69enne tecnico romano ha comunicato a calciatori e società che andrà via al termine della stagione.

Ranieri via dopo due salvezze: ora occhio alla Fiorentina. D’Aversa, Gotti e Semplici per la Sampdoria

Ranieri, che spiegherà i motivi dell’addio in conferenza stampa, è approdato in blucerchiato nell’ottobre 2019 (subentrò a Di Francesco in una situazione di classifica ‘drammatica’) ottenendo due salvezze consecutive, quella di quest’anno senza patemi e con largo anticipo. Per il post Ranieri, uno dei candidati alla panchina della Fiorentina (dove ha già allenato dal ’93 al ’97), si registrano contatti tra il club di Ferrero e Leonardo Semplici. Stando alle informazioni di Calciomercato.it altri nomi papabili sono quelli di Roberto D’Aversa del Parma e Luca Gotti dell’Udinese.