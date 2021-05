Fabrizio Biasin intervenuto a CMIT TV ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri: dalla corte del Real alla parola data al Napoli

E’ Allegri uno degli allenatori più corteggiati di questa primavera particolare. Sono tante le panchine, in Italia e all’estero, che potrebbero cambiare padrone e il tecnico toscano è un candidato che fa gola a diverse big. La Juventus pensa al suo ritorno, se dovesse andare via Pirlo, ma anche il Napoli è in pressing sul tecnico toscano. Senza dimenticare il Real Madrid con il viaggio in Spagna dell’agente di Allegri raccontato da Calciomercato.it.

La certezza è la voglia dell'allenatore livornese di tornare in panchina dopo due anni di assenza e nei prossimi giorni, a campionati finiti, è lecito attendersi novità importanti in questo senso. Di Allegri ha parlato anche Fabrizio Biasin intervenuto a CMIT TV.

Juventus, Biasin: “Allegri aspetta il Real ma occhio al Napoli”

Nella diretta di oggi Fabrizio Biasin ha affermato: “Allegri aspetta solo il Real, se viene scelto va a Madrid. Ma attenzione perché se non va in Spagna ha già una parola con De Laurentiis. Ovviamente ha dato priorità al Real, ma se non va in porto l’affare va al Napoli”.

Per gli azzurri l’addio di Gattuso – per il quale c’è la Juventus – appare ormai scontato (salvo colpi di scena) e tra i candidati, oltre ad Allegri ci sono anche Luciano Spalletti, Galtier e Simone Inzaghi.