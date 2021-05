Cessione per la Juventus: il Bayern Monaco comunica la rescissione anticipata del rapporto con Douglas Costa che torna in Brasile

Operazione ormai ai dettagli: Douglas Costa sta per lasciare la Juventus e legarsi al Gremio. Il brasiliano ha postato quest’oggi una foto in un aereo accompagnato da una scritta che non lascia spazio ad interpretazioni: “Casa”. L’attaccante è pronto a vestire nuovamente la maglia del club di Porto Alegre che lo ha lanciato nel grande calcio prima dello sbarco in Europa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vola verso casa

Sempre oggi è arrivata l’ufficialità dell’addio al Bayern Monaco: il club tedesco ha comunicato l’accordo per la rescissione anticipata del contratto con il calciatore brasiliano. Per Douglas Costa il ritorno alla Juventus sarà però soltanto temporaneo: come dimostra il suo post social, l’esterno offensivo sta facendo ritorno in Brasile dove si legherà, salvo colpi di scena, al Gremio. Con il suo addio la Juventus risparmierebbe sei milioni di euro di ingaggio previsto dal contratto fino al 2022.