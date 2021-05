Senza la Champions League, la Juventus potrebbe salutare diversi big. Il rischio è ancora alto. Attenzione alla situazione legata a De Ligt e Dybala, che piacciono al Real Madrid

Il Real Madrid è pronto a tornare protagonista sul mercato. In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore dei blancos, Florentino Perez è intenzionato a realizzare grandi colpi. Come raccontato, l’idea del numero uno degli spagnoli è quello di acquistare un grande bomber come Haaland o Mbappe ma la campagna di rafforzamento non si fermerà lì.

Come riporta ‘DefensaCentral’, il Real Madrid è molto attento alle situazioni legate a Liverpool e Juventus. I due club, in questo momento, sono fuori dalla Champions League: il mancato accesso alla competizione europea più importante porterebbe all’addio di diversi big.

Calciomercato Juventus, Real punta Dybala e De Ligt

Guardando in casa bianconera, i profili nel mirino del Real sarebbero Paulo Dybala e Matthijs De Ligt. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022 e appare evidente che senza il rinnovo potrebbe lasciare la Juventus per una cifra non altissima, sui 40 milioni di euro. Il contratto di De Ligt è, invece, lungo ma le sue ambizioni sono alte, come quelle del suo procuratore, Mino Raiola, che potrebbe spingere per portarlo via da Torino subito. Per l’olandese servirebbero, almeno 80 milioni. Il Real dovrà fare i conti con i possibili addii di Sergio Ramos e Varane. Proprio i soldi ricavati dalla cessione del francese, verrebbero investiti su De Ligt.

In casa Liverpool, invece, i profili sotto osservazione sono quelli di Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Sadio Mané e Mohamed Salah. Nessuno di questi, così come i bianconeri, sopra citati, secondo il portale, sarebbe disposto a giocare l’Europa League e pronti, dunque, a diventare un’occasione per il Real e per le altre big del calcio europeo.