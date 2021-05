Intreccio Messi Haaland sul mercato con il Barcellona che ha preso la sua decisione: potrebbe approfittarne la Juventus

Super intreccio e la Juventus ha una rivale in meno per Haaland. Lo dice ‘TV3’ che parla della decisione presa dal Barcellona per il prossimo mercato estivo. I blaugrana, come tutti i club, non vivono un momento particolarmente positivo a livello economico e sono costretti ad una scelta: soltanto una grande operazione di mercato sarà possibile finanziaria. Il presidente Laporta da questo punto di vista non ha avuto dubbi: la priorità è il rinnovo di contratto di Lionel Messi sul quale il numero uno del club catalano si sta concentrando. Una decisione che ha come conseguenza l’addio alla pista Haaland. Il norvegese non potrà essere acquistato dal Barça se il club dovesse riuscire a convincere Messi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, il Barcellona molla Haaland

Con il Barcellona che si tira fuori per Haaland, la Juventus avrebbe una rivale in meno. I bianconeri sono da tempo sulle tracce del norvegese, ma ovviamente molto dipenderà – come per tutte le operazioni di mercato – dalla qualificazione in Champions. Difficile provarci senza il fascino (e gli introiti) della principale competizione europea.

Del resto sul 21enne bomber del Borussia Dortmund la fila di squadre interessate è lunga e comprende corazzate come le finaliste di Champions, City e Chelsea, ma anche il Real Madrid.