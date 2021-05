Calciomercato Juventus, Zidane è pronto | Raul dà le prime indicazioni

Dalla Spagna rivelano come Zidane sia sempre più lontano dal Real, con la Juventus in agguato: ecco le prime indicazioni sul mercato

Il giorno dopo la vittoria contro l’Inter, con tutte le polemiche annesse, la Juventus osserva Napoli e Milan sperando in un passo falso. I bianconeri, infatti, non hanno più il controllo sul proprio destino, ma sono nelle mani delle storiche rivali. Anche per questo motivo, il futuro di Andrea Pirlo sembra essere segnato sia in caso di accesso alla prossima Champions League che nel caso in cui ‘Madama’ dovesse essere relegata in Europa League. Il tecnico bresciano difficilmente verrà riconfermato sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. Rimane intricato, come raccontato su Calciomercato.it nei giorni scorsi, il rebus per la panchina bianconera. Dalla Spagna, intanto, arrivano aggiornamenti riguardo alle prime indicazioni sul mercato del nuovo tecnico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Zidane ai saluti | Raul ‘disegna’ il suo Real

Uno dei nomi più caldi in orbita Juventus è certamente quello di Zinedine Zidane. Il tecnico francese è un promesso sposo dei bianconeri e questa estate potrebbe essere quella giusta. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, Raul avrebbe già dato le prime indicazioni a Florentino Perez per il mercato del Real Madrid. L’ex bandiera delle ‘Merengues’ avrebbe deciso di tagliare i ponti col passato e chiudere la porta a gente come Sergio Ramos, Marcelo, Isco e Karim Benzema. L’obiettivo del tecnico spagnolo sarebbe quello di aprire da zero un nuovo ciclo vincente. In questo senso, potrebbe cambiare anche il destino di Brahim Diaz.

Queste prime indicazioni di Raul sarebbero, inoltre, un ulteriore conferma del fatto che Zidane sarà disponibile questa estate. La Juventus, quindi, potrebbe tentare l’assalto e affidargli la guida tecnica per ripartire dopo una stagione dai contorni fallimentari. Sia per la panchina del Real che per quella dei bianconeri, però, rimane solida anche la candidatura di Massimiliano Allegri. Inoltre, come raccontato su queste pagine, il tecnico livornese piace anche al Napoli. I dubbi sulle panchine di Juventus e Real rimangono, quel che è certo è che entrambi i club sembrano essere intenzionati a cambiare.