Juventus e Inter continuano ad apprezzare non poco il profilo di Olivier Giroud per l’attacco: occhio all’assalto della big spagnola

Mancano poche ore al match cruciale tra Juventus e Inter, valido per la 37esima giornata di campionato. Un match che – oltre ad avere storicamente grande fascino – potrebbe rappresentare una chiamata da dentro o fuori per i bianconeri in ottica corsa Champions League. Il futuro di Pirlo, che è intervenuto in conferenza stampa come di consueto alla vigilia dell’incontro, appare ormai segnato. A ridimensionare la sfida per i suoi giocatori ci ha pensato Antonio Conte, anche lui intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico salentino ci ha tenuto a ricordare che la squadra “deve ragionare sul fatto che ogni gara vale tre punti”. Nel frattempo, continuano le riflessioni di entrambe le squadre in ottica calciomercato. Un obiettivo comune è da tempo, per motivi diversi, Olivier Giroud. Occhio, però, alla concorrenza. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus e Inter, si complica Giroud: pericolo Atletico Madrid

Il bomber, attualmente, in forza al Chelsea, ha un contratto in scadenza a giugno e non sembra intenzionato a prolungare l’accordo dopo quattro stagioni a Londra. Potrebbe, quindi, rappresentare una ghiotta occasione a parametro zero per nerazzurri e bianconeri, i quali studiano mosse per rinforzare i propri reparti offensivi. L’Inter è da tempo alla ricerca di un degno vice Lukaku. La Juventus, invece, continua ad avere dubbi riguardo al futuro di Morata – visto soprattutto il riscatto fissato a 45 milioni di euro – e lo spagnolo potrebbe fare ritorno all’Atletico Madrid. Proprio i ‘Colchoneros’, stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’ si sarebbero inseriti nella corsa al centravanti francese e pare siano fortemente interessanti al suo acquisto.

Pericolo Simeone, quindi, sul fronte Giroud. Juventus e Inter, dal canto loro, potrebbero provare ad anticipare i biancorossi per il trasferimento del 34enne, anche se la ‘Vecchia Signora’ dovrà prima aspettare di conoscere il suo destino in campionato. Situazione in divenire, staremo a vedere quale sarà il futuro di Giroud.

Emanuele Tavano