Le parole di Antonio Conte alla vigilia di Juventus-Inter, derby d’Italia valevole per la 37esima giornata di Serie A

“La vittoria della gara d’andata è stata importante, perché avere la meglio contro la squadra che dominava da nove anni in Italia ed aveva un gap importante, ha significato molto a livello di autostima. Però poteva anche essere un boomerang, dato che avremmo potuto pensare di essere forti finendo per essere arroganti o presuntuosi. Poteva essere l’inizio della fine”. Pensieri e parole di Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus valevole per la 37esima giornata di Serie A e ‘chiave’ per i bianconeri per tenere vive le speranze Champions: “Se mi aspettavo un cambio così deciso dei rapporti di forza? “No – ha risposto al canale tematico del club il tecnico di un’Inter che non ha tirato i remi in barca dopo la conquista dello scudetto – Avevo pronosticato un campionato molto equilibrato. Alla fine lo è stato, a parte l’Inter che è andata dritta verso il traguardo facendo qualcosa di inaspettato. Merito ai calciatori e a tutti per quello che è stato fatto”.

Juventus-Inter, Conte: “Partita speciale? Da tre punti come le altre di campionato”

In conclusione Antonio Conte ha ‘ridimensionato’ il match di domani contro l’ex Juventus: “Partita speciale? Il giocatore dell’Inter deve ragionare sul fatto che ogni gara vale tre punti. Poi è inevitabile che quando affronti squadre importanti come la Juventus e le altre, il tasso di difficoltà è molto più elevato. I campionati, tuttavia, si vincono in 38 partite, dunque ogni vittoria, anche con l’ultima in classifica, vale sempre tre punti“.