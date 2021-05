Conferenza Pirlo: le dichiarazioni dell'allenatore alla vigilia di Juve Inter

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Juve Inter: da Ronaldo alla Champions

SASSUOLO – “Abbiamo fatto una partita da squadra, nonostante venivamo da una sconfitta brutta col Milan. C’è stata una bella reazione: ci siamo aiutati, anche nelle difficoltà abbiamo giocato tutti insieme e questo è stato l’aspetto più positivo”.

RIPOSO DE LIGT E ALEX SANDRO – “Alex Sandro no di sicuro, è squalificato nella finale di Coppa e giocherà. Gli altri vedremo, dobbiamo recuperare energie, siamo tornati tardi, è importante recuperare le energie per domani sera. In porta giocherà Szczesny”.

ADATTATO AI GIOCATORI – “Volevo dire che mi sono adattato alle caratteristiche dei giocatori. Hai in mente un certo tipo di gioco, ma i giocatori che hai diposizione non ti permettono di fare quello che hai in testa. Così devono fare tutti gli allenatori: non puoi decidere tu o inventarti dei giocatori, ma metterli nelle posizioni in cui rendono di più”.

PUNTI PERSI CON LE PICCOLE – “Dispiace per quello soprattutto, perché in certe occasioni ci è mancata quella compattezza. Bastava per poco per collezionare qualche punto in più, ma durante la stagione abbiamo avuto cali di tensione. Quando non hai il fuoco dentro in tutte le partite perdi punti per strada che ti costano il campionato”.

ERRORI – “Ce ne sono stati tanti, in testa ho già tutto e a fine anno farò degli esami. Parlerò di quello che ho fatto con lo staff”.

DYBALA RONALDO – “Non so ancora chi giocherà, dobbiamo recuperare per vedere chi sta bene. Futuro? Nel futuro sicuramente. Nel presente rimpianti ci sono, come per tutti coloro che non ho avuto a disposizione. Se non raggiungi gli obiettivi prefissati è normale averli”.

CHIESA E DEMIRAL – “Sta bene, è riuscito a scattare senza dolore. Ora sta recuperando e domani sera può essere a disposizione. Demiral ha recuperato dall’infortunio, si sta allenando da un paio di settimane. L’altro giorno poteva giocare dall’inizio perché Bonucci a inizio gara aveva un problemino al polpaccio”.

INTER – “Organico più competitivo? Non lo so, ma se han vinto il campionato vuol dire che han fatto meglio. Sono stati più regolari, hanno avuto più fame. Le due rose sono valide, ma loro sono stati più bravi”.

PASSERELLA – “Non lo so se ci sarà, noi abbiamo già fatto i complimenti all’Inter. Poi domani vedremo cosa ci diranno di fare”.