Calciomercato Juventus, futuro Dybala e Ronaldo | L’annuncio di Pirlo

Nella conferenza stampa pre Juventus-Inter, Andrea Pirlo ha anche parlato del futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Inter, Andrea Pirlo ha anche parlato del futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala. Ecco la risposta alla domanda di Calciomercato.it: “Ci sono dei rimpianti per non aver avuto a disposizione Ronaldo e Dybala insieme per tutta la stagione e per il futuro li vede ancora con la maglia della Juventus?

Ronaldo e Dybala li vedo sicuramente nel futuro della Juventus. I rimpianti per il presente ci sono, così come per tutti quei giocatori che non ho avuto a disposizione. Se poi non raggiungi gli obiettivi che ti eri prefissato è normale avere dei rimpianti, altrimenti non saresti un allenatore vincente e ambizioso”.