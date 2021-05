Milan, il Southampton ufficializza l’addio di Bertrand: il terzino inglese può essere un innesto a costo zero per i rossoneri

In attesa di capire quello che sarà il futuro di Diogo Dalot in rossonero, il Milan si guarda intorno sul mercato. La priorità del club rossonero è quella di riuscire a raggiungere la qualificazione in Champions League, obiettivo che sarebbe ancora più vicino in caso di vittoria questa sera contro il Torino. Il Milan ha dato una scossa importante con lo 0-3 rifilato alla Juventus allo Stadium e non è detto che i rossoneri riescano a chiudere i giochi in anticipo. Una qualificazione in Champions garantirebbe maggiori mobilità sul mercato per la dirigenza e anche il futuro di Donnarumma potrebbe continuare a tingersi di rossonero in caso di qualificazione.

Milan, UFFICIALE: il Southampton saluta Bertrand

E a proposito di Champions League, spetterà a Maldini e Massara costruire una squadra competitiva da regalare a Stefano Pioli. E per la difesa il club rossonero starebbe pensando a Ryan Bertrand. Il terzino inglese, campione d’Europa con il Chelsea di Di Matteo nel 2012, è stato accostato al club rossonero come possibile colpo low-cost. Bertrand, classe 1989, non giocherà più infatti per il Southampton. I ‘Saints’ hanno ufficializzato l’addio del giocatore sui propri canali ufficiali: il terzino londinese sarà dunque libero a partire dal 1 luglio prossimo.

Terzino mancino di grande propensione offensiva, Bertrand può essere un profilo in grado di portare esperienza internazionale in casa rossonera. Un’alternativa low-cost a Theo Hernandez, che però piace ad altri club di Premier League e non solo. Bertrand è un profilo seguito anche da Manchester City, Arsenal e pure dal Monaco. Il Milan dovrà dunque essere bravo a superare la concorrenza avversaria, anche se non sarà certamente facile.