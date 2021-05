Il Milan guarda in Inghilterra per rafforzare le corsie esterne. L’ultima idea, di esperienza, porta a Ryan Bertrand, in scadenza di contratto con il Southampton

Il Milan può tornare ad acquistare in Inghilterra. I rossoneri, che a gennaio hanno prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto Fikayo Tomori dal Chelsea, sarebbero sulle tracce di Ryan Bertrand. Il terzino 31enne ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Southampton. Come riporta Goal.com, le parti non avrebbero trovato un accordo sul prolungamento e in estate sarà addio.

Il portale sostiene che i rossoneri siano uno delle squadre che sarebbero interessate al terzino mancino. L’esperto giocatore, però, piace parecchio anche in Inghilterra. I club interessati a lui sarebbero l‘Arsenal e il Manchester City ma attenzione anche al Monaco.

La prossima stagione Stefano Pioli potrebbe ritrovarsi in rosa, dunque, due calciatori inglesi. L’idea del Milan, come confermato dallo stesso tecnico domenica sera, dopo la partita contro la Juventus, è quella di riscatta Tomori. Il difensore, arrivato a gennaio, ha convinto in pieno e può diventare a tutti gli effetti un giocatore del Milan, versando nelle casse del Chelsea una cifra vicina ai 28 milioni di euro.