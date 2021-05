Calciomercato Milan | Da Donnarumma a Calhanoglu: il punto sui rinnovi

Si aspetterà il termine della stagione per tornare a discutere dei rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. La qualificazione in Champions League avvicinerebbe i due giocatori alla firma









Il Milan dopo il grande successo contro la Juventus è pronto a sfidare il Torino. La squadra di Stefano Pioli vede adesso ad un passo la qualificazione alla prossima Champions League. Due successi nelle prossime tre sfide metterebbe i rossoneri al sicuro. Bisogna, dunque, vincere stasera per centrare il grande obiettivo. Un obiettivo, che inevitabilmente condizionerà il futuro di diverse pedine.

Impossibile non partire da Gianluigi Donnarumma, che non ha ancora detto sì alla proposta del Milan, per il rinnovo del contratto. Come raccontato, il portiere è finito nel mirino della Juventus, che sogna il colpo a parametro zero. Per mettere le mani sull’erede di Buffon, però, servirebbe la cessione di Szczesny, oltre che la qualificazione in Champions League. Oggi davvero complicata dopo la vittoria del Napoli. Donnarumma, dunque, si avvicina sempre più ad una permanenza al Milan, per giocare la grande competizione europea con la squadra per cui ha sempre fatto il tifo. Bisognerà attendere comunque il termine della stagione, come ha tenuto a precisare Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, attesa anche per Calhanoglu

Dovrà attendere anche Hakan Calhanoglu, che vedrà scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno, come Donnarumma. Il turco vuole il rossonero ma c’è ancora distanza tra richiesta e offerta. La Champions League, anche in questo caso potrebbe sistemare tutto. Nel frattempo il numero dieci è apparso nei video promozionali della nuova maglia, un piccolo indizio che lo avvicina al Milan.

La qualificazione in Champions League, infine, darà una mano al Milan a riscattare Fikayo Tomori. Le parti non hanno alcun dubbio a proseguire insieme ma servono poco più di 28 milioni di euro, da versare nelle casse del Chelsea, che non farà mai sconti, per rendere il centrale difensivo a tutti gli effetti un giocatore del Milan. E’ evidente dunque che qualificarsi in Champions risulterà fondamentale, anche poi per dare l’assalto ad un nuovo bomber da affiancare ad Ibrahimovic.