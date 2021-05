Il Milan legato a doppio filo al Real Madrid sul mercato: oltre a Brahim Diaz e Theo Hernandez, altra trattativa in corso

Per il Milan si prospettano settimane decisive in ottica futuro. L’obiettivo Champions League è ancora pienamente alla portata della squadra di Pioli, soprattutto dopo la grande vittoria in casa della Juventus. Le prossime saranno partite vitali per i rossoneri, dal momento che il tipo di Europa deciderà anche il mercato estivo di Gazidis, Maldini e Massara. A partire dalla questione Donnarumma, ma non solo. Anche i colpi in entrata saranno inevitabilmente condizionati dalla Champions, con Brahim Diaz che potrebbe restare dal Real Madrid, sempre in prestito.

Il fantasista spagnolo però, dopo Theo Hernandez, potrebbe non essere l’ultimo colpo in arrivo al Milan dalla Casa Blanca. Il nome caldo è quello di Lucas Vazquez, esterno duttile ma soprattutto in scadenza a giugno. Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, il nodo principale è l’ingaggio con una richiesta da 7 milioni di euro, ma la trattativa è in corso. Anche se sullo spagnolo c’è la concorrenza di altri top club, dal PSG al Bayern Monaco. Certo, a zero Lucas Vazquez sarebbe un super colpo.