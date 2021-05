Il PSG tenta il colpaccio Fabian Ruiz dal Napoli, pronti 60 milioni di euro per il talento della Serie A

Tutti pazzi per Fabian Ruiz. Dopo metà stagione in chiaroscuro, negli ultimi mesi il centrocampista spagnolo del Napoli sta sfoggiando nuovamente il suo grande talento. Classe 1996, ormai da anni è considerato tra i migliori talenti del calcio spagnolo nonostante alcune difficoltà riscontrate nel percorso napolenato. Su di lui ci sono gli occhi di Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, ma alla corsa partecipa anche il PSG, che presto potrebbe vagliare l’accelerata decisiva.

I francesi, riporta il ‘Corriere dello Sport’, sarebbero pronti a offrire 60 milioni di euro per acquistare Fabian Ruiz dal Napoli. Sul giocatore in Italia ormai da tempo ci sono gli del Milan e soprattutto della Juventus, alla ricerca di rinforzi di qualità nella zona nevralgica. Gli azzurri, ancora in piena lotta per un posto in Champions League, ad oggi non hanno fatto passi concreti con l’entourage per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Leonardo, dirigente del PSG, continua quindi a guardare con molto interesse.