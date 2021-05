Napoli, stop muscolare per Koulibaly | Stagione finita per il centrale

Il Napoli è costretto a fare i conti con un nuovo infortunio che costringe il big di Gennaro Gattuso ai box in vista del finale di stagione: i dettagli sullo stop









Il Napoli ritrova l’emergenza, dopo alcune settimane in cui aveva superato i problemi relativi agli infortuni. Stavolta riguarda la difesa, l’assenza più pesante è di Kalidou Koulibaly che nei minuti finali della gara contro il Cagliari si era fermato per un problema fisico. Sembravano crampi e, invece, gli esami strumentali hanno dato una diagnosi infelice per il Napoli. Koulibaly ha rimediato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra, un problema all’altezza del polpaccio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Napoli, stagione finita per Koulibaly: tempi di recupero e dettagli

I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ad una ventina di giorni, quelli che mancano alla fine del campionato. La sua stagione dovrebbe essere finita, salvo novità che magari potrebbero farlo tornare per l’ultima partita contro il Verona ma è complicato che ciò avvenga. Maksimovic, invece, è risultato positivo al Covid-19, è asintomatico, da ieri in isolamento. Il difensore serbo non gioca da Napoli-Crotone 4-3 dello scorso 3 aprile, fra 10 giorni si sottoporrà al primo tampone di controllo. Potrebbe essere finita anche per lui la stagione, dipende dal virus.