Il Napoli ripiomba in emergenza. Rino Gattuso in un giorno solo perde due centrali difensivi. Dopo il problema muscolare accusato da Koulibaly, arriva lo stop per Nikola Maksimovic. Il serbo è risultato positivo al Covid-19 dopo i tamponi effettuati in mattina. Come si legge nel comunicato diramato dalla società partenopea, l’ex Torino è asintomatico e sta osservando il periodo di isolamento a casa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Un problema non di poco conto per Gattuso che dovrà affrontare i prossimi impegni con soltanto due difensori disponibili: Rrahmani e Manolas. I due saranno chiamati agli straordinari nelle prossime gare: per Koulibaly si parla di 10-14 giorni di stop, fuori causa per almeno dieci giorni anche per Maksimovic. I due salteranno sicuramente le gare con Spezia e Udinese.