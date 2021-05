Lo scambio di mercato in estate tra Arthur e Pjanic non ha sortito gli effetti sperati a livello tecnico: ora il bosniaco può tornare in Italia









Possibili grandi ritorni e reunion in Serie A. Protagonista in questo senso potrebbe essere l’Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta. Le parti si incontreranno a fine stagione per definire le strategie di calciomercato e confermarsi, se ci saranno le condizioni, la fiducia reciproca e l’intenzione di andare avanti insieme. Resta sempre una piccola incognita sul futuro del salentino legata alle risorse ridotte del club nerazzurro in sede di mercato. Intanto dalla Spagna arrivano delle voci che riguardano un possibile grande ritorno in Serie A di un ex juventino, a cui potrebbe fare spazio… Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, chieste informazioni per Pjanic. E Spalletti pensa a Brozovic

Come scrive il prestigioso ‘Sport’, infatti, Miralem Pjanic non ha trovato lo spazio che sperava al Barcellona. Lo scambio con Arthur, oltre al fattore finanziario, si è rivelato un buco nell’acqua un po’ per tutti. Nonostante la poca considerazione di Koeman per lui, scivolato nelle gerarchie anche dietro a Sergi Roberto e il giovanissimo Ilaix Moriba, il bosniaco gode ancora di ottima stima in tutta Europa. Le parti si vedranno a giugno in serenità per decidere il destino migliore per tutti e la cessione è un’ipotesi considerata sia dal club che da Pjanic, tra cui i rapporti sono ottimi. Ad aver chiesto informazioni su di lui sarebbero stati il Chelsea e addirittura l’Inter, che lo considererebbe un rinforzo di prestigio e di livello. L’ex Juventus vorrebbe giocarsi le sue chance al Barcellona, ma non esclude a priori una separazione. Che potrebbe avvenire in prestito, dal momento che il suo valore si è abbassato e i blaugrana lo hanno pagato 60 milioni più bonus.

E qui entrerebbe in gioco Luciano Spalletti: come raccontato anche da Calciomercato.it alcune settimane fa, il tecnico toscano è ipotesi più che possibile per il Napoli. In casa Inter, infatti, potrebbe esserci comunque bisogno di qualche sacrificio e, visto il contratto in scadenza 2022, Brozovic potrebbe essere uno dei nomi. A trasformarlo in regista e farlo diventare il giocatore imprescindibile di ora, è stato proprio Spalletti all’Inter: l’allenatore – come sottolineato da Marco Barzaghi di ‘Sport Mediaset’ – stima molto il croato e quindi ci sarebbe da fare attenzione a un possibile interessamento qualora arrivasse sulla panchina del Napoli. In questo modo si potrebbe liberare un tassello per l’arrivo di Pjanic.