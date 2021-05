Memphis Depay, che piace a Inter e Juventus, è volato in Spagna. L’attaccante cerca casa a Barcellona, sua destinazione preferita









Il futuro di Memphis Depay è tutto da scrivere ma dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni: secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il calciatore olandese mercoledì sarebbe stato a Barcellona, con un gruppo di parenti e amici, per visionare alcune abitazioni. Un chiaro segnale di come il suo futuro potrebbe davvero tingersi di blaugrana. Non è un segreto, infatti, che il calciatore olandese vorrebbe trasferirsi al Barcellona, per riunirsi con Ronald Koeman.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Anche l’agente di Depay sarebbe stato in Spagna, ad inizio aprile, per incontrare la dirigenza del Barcellona, ma al momento l’affare non risulta chiuso. Per l’olandese, che il 30 giugno prossimo vedrà scadere il proprio contratto con il Lione, il Barcellona è certamente la priorità, a prescindere dal futuro di Koeman, ma sul tavolo ha anche altre proposte.

Il portale sottolinea, infatti, che sul calciatore ci sono Inter, Juventus e Atletico Madrid, che avrebbero presentato dell’offerte al suo entourage ma Depay aspetta il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, suggestione Depay | Annuncio sul futuro

Calciomercato Juventus e Inter, caccia al bomber

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna | Conte per blindare CR7

Non è un segreto che la Juventus stia sondando il mercato degli attaccanti. In estate il club bianconero potrebbe essere protagonista di una vera e proprio rivoluzione. Nessun dei tre centravanti attuali, infatti, è sicuro del posto. Come più volte raccontato, Cristiano Ronaldo vorrebbe cambiare aria a tutti i costi. La paura di non vincere trofei importanti con la maglia della Juventus è tanta. Volerebbe di corsa al Real Madrid ma le priorità di Florentino Perez sono altre ma attenzione all’opportunità Psg, che rischia di perdere Mbappe, che non ha ancora rinnovato il contrato in scadenza nel 2022. Non c’è alcuna certezza nemmeno in merito a Paulo Dybala e Alvaro Morata. Per lo spagnolo servono 45 milioni di euro per riscattarlo dall’Atletico Madrid, una cifra importante che Agnelli e Paratici non hanno ancora deciso se investire. Per l’argentino, che sta vivendo una stagione più che sfortunata, queste potrebbero davvero essere le sue ultime partite in bianconero. Non c’è accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e un addio non è dunque da escludere.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Inter, Labate sogna Muriel: “Rinforzo perfetto”

In casa Inter, invece, si cerca un attaccante che possa essere affiancato a Lukaku e Lautaro Martinez. Un calciatore che possa garantire un numero importante di gol come l’argentino e il belga. Depay è certamente un profilo che piace parecchio ma attenzione ad altre idee, come quella che porta a Muriel dell’Atalanta.