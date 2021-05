Tra i prossimi parametri zero il nome di Memphis Depay resta uno dei più intriganti. Piace alla Juventus ma anche all’Inter: l’annuncio di de Boer

Inter e Juventus potrebbero essere nuovamente protagoniste sullo stesso campo di battaglia: quello del calciomercato. Nel mirino Memphis Depay, attaccante olandese in scadenza di contratto con il Lione e futuro parametro zero. Il numero 10 dell’OL è infatti uno dei pezzi più pregiati del prossimo mercato low cost, tanto da essere finito anche nel mirino del Barcellona del connazionale Ronald Koeman, che lo voleva già la scorsa estate. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

A parlare delle scelte futuro di Depay ci ha pensato il commissario tecnico dell’Olanda, Frank de Boer, che a ‘Tuttosport’ ha detto: “Preoccupato? No, perchè conosco bene Memphis e so che ha una mentalità top. Non si farà distrarre dalle voci. È un grande centravanti ed è il capitano del Lione. Io lo vedo bene in qualsiasi top club: Juventus, Barcellona, Inter… Deciderà lui, poi noi lo andremo a seguire nella squadra che sceglierà”.