Calciomercato Juventus, addio Pirlo | Allegri e tutti i nomi per la panchina

La Juventus cerca di concludere al meglio la stagione, ma dovrà programmare al meglio il futuro della panchina e di Andrea Pirlo. Massimiliano Allegri è in pole, ma non mancano le alternative di lusso

Il futuro della panchina della Juventus passa da un finale di stagione che è certamente decisivo per le ambizioni bianconere. Di certo, la posizione di Andrea Pirlo è fortemente in bilico dopo un’annata che non ha regalato, a oggi, soddisfazioni e che vede i bianconeri in piena lotta per un posto in Champions League. La società ha sempre confermato Andrea Pirlo sulla panchina, ma il futuro è tutto da scrivere e tira aria di rivoluzione.

Se la Juventus non dovesse davvero arrivare tra le prime quattro posizioni, l’addio sarebbe scontato. Ma, nonostante il tecnico sia stato sempre pubblicamente difeso, solo la Champions League potrebbe non bastare. L’allenatore deve dimostrare di poter portare la Juventus alla vittoria nella prossima stagione. Potrebbe salvarsi in caso di secondo posto in campionato e conquista della Coppa Italia. In ogni caso, gli scenari per la panchina sono molti e considerevoli: facciamo il punto della situazione sulle possibili novità per la compagine torinese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, da Pirlo e Allegri a Gattuso: tutti i nomi per la panchina

E’ così che è aperto il casting per la panchina della Juventus e già diversi profili importanti sono in fila, pronti a prendere il post di Pirlo. Il primissimo nome in lizza è certamente quello di Massimiliano Allegri. Va verificato il feeling con la società ma il suo pragmatismo, il suo carisma e la sua esperienza sembrano ideali per la Juventus.

Le alternative di lusso non mancano, come riporta ‘TuttoSport’. La prima porta al nome di Zinedine Zidane. L’attuale tecnico del Real Madrid scioglierà i dubbi sul suo futuro al termine della stagione. La sensazione è che le due squadre veramente in lizza per ingaggiarlo siano Francia e Juventus. Spunta anche una nuova e interessante alternativa in Serie A, si tratta di Gennaro Gattuso. L’allenatore è protagonista di una grande rimonta Champions con il Napoli, ma l’addio sembra deciso: sarà libero a fine stagione e rappresenta un’idea per la Juventus. Occhio anche a Inzaghi e Gasperini: i due tecnici piacciono da tempo e restano sullo sfondo negli scenari per la panchina bianconera.