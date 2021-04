Non si placano le voci di un possibile ritorno alla Juventus di Massimiliano Allegri. Fabio Capello sconsiglia al tecnico di riapprodare sulla panchina bianconera, pungendo al contempo la dirigenza

Non si arrestano le voci riguardo il possibile ritorno alla Juventus, al posto di Pirlo, di Massimiliano Allegri. Presente negli studi di ‘Sky Sport’, dopo Psg-Manchester City match d’andata delle semifinali di Champions, Fabio Capello ha ‘sconsigliato’ al tecnico livornese di riaccomodarsi sulla panchina bianconera.

“Tutti quelli che sono tornati su qUella panchina, non hanno fatto sempre così bene – ha esordito l’ex allenatore della Juve – Tornerebbe sì in una bottega che conosce bene, tuttavia mi chiedo: ‘perché è andato via? Perché volevano qualcosa di diverso rispetto a lui?’ Ecco perché fossi in lui ci penserei bene…”. In chiusura Capello ha lanciato anche una ‘frecciata’ ai dirigenti juventini: “Evidentemente pensavano di saperne di più degli allenatori. Qualcuno probabilmente si è sopravvalutato se sono stati scelti tre tecnici n tre anni“.