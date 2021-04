Il Manchester City espugna Parigi: 2-1 contro il Psg con de Bruyne e Mahrez che ribaltano il vantaggio iniziale di Marquinhos

Il Manchester City espugna il Parco dei Principi e vede la finale di Champions League. Contro il Psg finisce 2-1 a favore della squadra di Guardiola, abile a ribaltare il vantaggio parigino firmato da Marquinhos in avvio di gara. Il risultato si sblocca al 15′ minuto e per tutto il primo tempo il City fa fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Keylor Navas, pur impegnando il portiere in un paio di occasioni. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Musica diversa nella ripresa ed è de Bruyne a cambiare il corso del match. Tiro cross da fuori area, dormita generale della retroguardia del Psg ed è 1-1. Il City entra in fiducia e dopo sette minuti una punizione di Mahrez dà il vantaggio a Guardiola. Nel finale espulso anche Gueye: per il City finale più vicina, al Psg serve un’impresa in Inghilterra.

PSG-MANCHESTER CITY 1-2: 15′ Marquinhos (P), 64′ de Bruyne (M), 71′ Mahrez (M)