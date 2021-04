Mino Raiola spinge per l’addio di Haaland al Borussia Dortmund: ultimatum del procuratore per il giovane attaccante norvegese

Erling Haaland è uno degli uomini mercato. Nonostante i pochi soldi in circolazioni, le grandi big d’Europa sono pronte a fare follie per l’attaccante del Borussia Dortmund. Del resto a 20 anni e con i numeri mostrati fin qui, ci sono pochi dubbi sul fatto che il norvegese sia destinato a diventare uno degli attaccanti più forti del prossimo decennio. Ecco allora che tutte le grandi d’Europa si sono mosse sulle sue tracce.

Dal Real Madrid al Barcellona, dal Manchester City al Chelsea, passando per la Juventus che pure era stata vicino a prenderlo un anno e mezzo fa. A muovere le file del 20enne bomber è Mino Raiola: il procuratore ha già chiaro in mente il futuro di Haaland e lo ha fatto presente al Borussia Dortmund. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, ultimatum Raiola per Haaland

Secondo quanto riporta ‘caughtoffside.com’, l’agente di Haaland avrebbe recapitato una sorta di ultimatum al Borussia Dortmund. Il portale inglese sostiene che Raiola avrebbe detto al club tedesco che, nel caso in cui non dovessero consentire l’addio del 20enne quest’estate, nel 2022 – quando si attiverà la clausola – lo porterà dai rivali del Bayern Monaco. Una ‘minaccia’ che dovrebbe spingere il Dortmund ad abbassare le pretese e lasciare andare via Haaland già nella prossima finestra di calciomercato.