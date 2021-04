Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Può tornare nell'Under 23!

Futuro sempre più in bilico per Andrea Pirlo. Ecco la clamorosa ipotesi per l’allenatore della Juventus: tutti i dettagli











Sono giorni caldissimi in casa Juventus anche sul fronte allenatore. Gli ultimi risultati di Pirlo, e in generale la deludente stagione dei bianconeri, sembrano aver segnato definitivamente il futuro del tecnico esordiente. Nelle ultime ore si è infatti tornato a parlare con insistenza del possibile ritorno di Massimiliano Allegri, e proprio in questo senso continuano ad arrivare conferme. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Pirlo può tornare nell’Under 23! I dettagli

Stando alle ultime indiscrezioni, nemmeno la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe salvare Pirlo: il club bianconero avrebbe già deciso di riaffidare la panchina all’allenatore toscano. Come rivelato su Twitter dal giornalista di ‘ESPN’ Adriano Del Monte, infatti, si va spediti verso il ritorno di Allegri. Ma non solo. Per Pirlo, infatti, dopo l’esonero potrebbero riaprirsi le porte dell’Under 23. L’allenatore sarebbe così ‘retrocesso’ nella seconda formazione bianconera, rimanendo però in orbita Juve. Staremo a vedere.