La Juventus potrebbe riaccogliere in panchina Massimiliano Allegri: clamoroso annuncio sul futuro di Cristiano Ronaldo

La Juventus avrà bisogno di ricostruire. Molti elementi sono in bilico in vista della prossima stagione. Sono arrivate tante prestazioni deludenti e la squadra rischia addirittura di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Al netto dei numerosi successi ottenuti per nove anni consecutivi sarebbe senza dubbio un fallimento clamoroso ed inaccettabile, considerando le aspettative di primissimo livello della società targata Agnelli. Tale situazione, obbliga la dirigenza a riflettere seriamente sul futuro in sede di calciomercato. In particolare, il prosieguo del cammino di Pirlo e Cristiano Ronaldo a Torino sponda ‘Vecchia Signora’ è tutt’altro che certo. La Juve studia eventuali soluzioni per il possibile sostituto dell’ex Milan. Arriva, nel frattempo, un clamoroso annuncio a proposito del rimpiazzo in panchina e del futuro di CR7. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Allegri per il post Pirlo: annuncio clamoroso su Ronaldo

Pirlo è stata una scelta precisa da parte del club. I troppi risultati negativi, però, costringono la società a riflettere sull’eventuale sostituto. I bianconeri, infatti, rischiano di non tornare in Champions il prossimo anno ed, inoltre, l’ex regista è alla prima esperienza da allenatore. Passo più lungo della gamba, probabilmente, per la ‘Vecchia Signora’, che riflette anche sul futuro di Ronaldo. Il portoghese ha compiuto lo scorso 5 febbraio 36 anni e comporta un peso economico a dir poco esorbitante (circa 30 milioni di euro di stipendio annuale). Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Nella lista di Paratici, inoltre, ci sarebbe anche l’ipotesi Massimiliano Allegri sulla panchina. Pare che il futuro dell’asso di Madeira sia strettamente legato al ritorno del tecnico toscano. Ne ha parlato, tramite un clamoroso annuncio sul proprio Twitter, il giornalista sportivo e presentatore di calcio Adriano Del Monte: “Ogni dettaglio porta al ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus! Cristiano Ronaldo, in questo caso, direbbe addio molto probabilmente“.

Queste le parole del collega, secondo cui Allegri potrebbe essere uno dei motivi – forse quello decisivo – per l’addio dell’ex Real Madrid. Vedremo come evolverà la vicenda.

